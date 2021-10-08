Пермь, 8 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Пермском крае принято решение об увеличении размера выплат за отстрел волков и сокращении срока получения денежного поощрения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Huskyherz Волк

С 2022 года размер выплаты за отстрел одного хищника на территории охотничьих угодий увеличен на размер НДФЛ — с 20 тыс. до 23 тыс. рублей. Сроки рассмотрения заявлений охотников на выплату сократятся с трех месяцев до одного.

Напомним, к 2019 году численность волков на территории Прикамья выросла так, что появилась угроза населению. С 2020 году охотникам начали выплачивать деньги за каждого отстреленного волка. Размер выплаты составлял 10 тыс. рублей. Мера оказалась эффективной. Для обеспечения безопасности ежегодно требуется иквидация не менее 250 хищников. С начала 2021 года численность популяции волков уже сокращена на 227 особей.