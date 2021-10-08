Лондон, 8 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В ходе открытия биржевых торгов цены на газ в Европе поднялись на 6% по сравнению с прошлым днем, превысив отметку в $1200 за тысячу кубометров. Об этом 8 октября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что по состоянию на 09:00 мск стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1224 за тысячу кубометров. При этом по состоянию на 09:08 мск цена газа за снизилась до $1165 за тысячу кубометров.

При этом накануне при закрытии торгов стоимость ноябрьского фьючерса составляла $1158 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер заявил, что у России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как она может оказать негативное влияние на репутацию российской стороны как надежного поставщика энергетических ресурсов.