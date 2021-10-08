Екатеринбург, 8 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Новый состав Заксобрания Свердловской области определился со своим председателем. Решение было принято на заседании 8 октября.

Пресс-служба аконодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

В ходе заседания депутаты проголосовали за Людмилу Бабушкину, выдвинутую «Единой Россией». Других кандидатов кроме неё не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабушкина уже возглавляла парламент в течение двух созывов. А перед этим она руководила палатой представителей Заксобрания.