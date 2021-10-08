Горно-Алтайск, 8 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Смерть ещё двух человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» подтверждена в Республике Алтай.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в региональном оперативном штабе, в августе скончались 66-летняя жительница Шебалинского района и 76-летняя жительница Улаганского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — говорится в сообщении республиканского оперштаба.

За весь период пандемии в Горном Алтае скончались 411 ковид-пациентов: 364 — от COVID-19, 47 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 21 866 носителей коронавируса, выздоровели 20 668 человек.