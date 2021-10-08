Ульяновск, 8 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 расширяют коечный фонд в ковидных госпиталях. Соответствующие меры приняты по поручению главы региона Алексея Русских, сообщает 8 октября пресс-служба правительства Ульяновской области.

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На сегодняшний день в регионе на 17 госпитальных базах для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 2612 коек, свободными остаются порядка 100 из них.

Еще 20 коек дополнительно развернут в Ульяновской районной больнице, 25 мест подготовят в госпитале ветеранов войн, 30 — в клинической больнице Димитровграда. Накануне, 7 октября в стационаре городской клинической больницы Святого апостола Андрея Первозванного открыли 80 коек и 15 коек — в областной клинической психиатрической больнице имени В. А. Копосова в Ульяновске.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области с начала пандемии по данным на 7 октября подтвердили 85 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Победили болезнь 74 765 ковидных больных, скончались всего 2686 пациентов с коронавирусом.

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