ВИР Вавилова и Гюмрийская станция договорились о совместном семеноводстве
Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Директор ВИР имени Н.И.Вавилова (федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова») Елена Хлесткина и директор Гюмрийской сельскохозяйственной станции (Армения) Давид Мартиросян подписали в Гюмри договор о сотрудничестве.
Договор предполагает проведение в Гюмри совместных сортоиспытаний засухоустойчивых и солевыносливых сортов зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале), последующее семеноводство, а также совместную селекционную работу над новым сортами. Как отметил Давид Мартиросян, в Армении быстро меняется климат, и перед селекционерами остро стоит задача по поиску новых источников развития сельхозпроизводства — в этой связи восстановление взаимодействия с ВИРом как старейшим в мире банком генетических ресурсов растений становится особенно актуальным.
С 1 октября 2021 г. в аспирантуре ВИР имени Н.И. Вавилова учится сотрудница Гюмрийской станции Лусине Суварян. Директор ВИР Елена Хлесткина подчеркнула, что новая аспирантка и другие сотрудники станции могут проходить стажировки не только в «головном учреждении» исследовательского центра в Санкт-Петербурге, но в филиалах в разных регионах России. В частности, рабочие контакты установлены между Гюмрийской станцией и Дагестанской опытной станцией — филиалом ВИР, расположенным в Дербенте.
Совместные проекты возможны также в рамках проектов регионального развития Программы развития ООН. Представители Программы в Армении присутствовали на встрече директоров ВИР и Гюмрийской селекционной станции.