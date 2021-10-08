Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Директор ВИР имени Н.И.Вавилова (федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова») Елена Хлесткина и директор Гюмрийской сельскохозяйственной станции (Армения) Давид Мартиросян подписали в Гюмри договор о сотрудничестве.

ВИР имени Н.И.Вавилова Гюмрийская селекционная станция

«ВИР имени Н.И.Вавилова — старейший в мире и четвёртый по масштабу банк генетических ресурсов растений в мире. Основан в 1894 г. Сегодня составляет более 320 тысяч образцов растений, 20 процентов из них не имеют аналогов в других генбанках. «Головное учреждение» института находится в Санкт-Петербурге, 11 филиалов работают в России в разных климатических зонах от Дальнего Востока до побережья Чёрного моря. В 2021 г. правительство РФ поддержало развитие в ВИРе современных молекулярно-генетических методов селекции сельхозрастений.

Гюмрийская селекционная станция была основана Николаем Вавиловым в 1924 году. Сегодня она является самой крупной в Армении. Станция на 100% находится в собственности государства».

ВИР имени Н.И.Вавилова Гюмрийская селекционная станция

Договор предполагает проведение в Гюмри совместных сортоиспытаний засухоустойчивых и солевыносливых сортов зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале), последующее семеноводство, а также совместную селекционную работу над новым сортами. Как отметил Давид Мартиросян, в Армении быстро меняется климат, и перед селекционерами остро стоит задача по поиску новых источников развития сельхозпроизводства — в этой связи восстановление взаимодействия с ВИРом как старейшим в мире банком генетических ресурсов растений становится особенно актуальным.

ВИР имени Н.И.Вавилова Гюмрийская селекционная станция

С 1 октября 2021 г. в аспирантуре ВИР имени Н.И. Вавилова учится сотрудница Гюмрийской станции Лусине Суварян. Директор ВИР Елена Хлесткина подчеркнула, что новая аспирантка и другие сотрудники станции могут проходить стажировки не только в «головном учреждении» исследовательского центра в Санкт-Петербурге, но в филиалах в разных регионах России. В частности, рабочие контакты установлены между Гюмрийской станцией и Дагестанской опытной станцией — филиалом ВИР, расположенным в Дербенте.

«Обучение новым методам селекции и совместная подготовка кадров по единым современным методикам важны для успешной совместной деятельности селекционеров в будущем», — отметила Хлесткина.

ВИР имени Н.И.Вавилова Гюмрийская селекционная станция

Совместные проекты возможны также в рамках проектов регионального развития Программы развития ООН. Представители Программы в Армении присутствовали на встрече директоров ВИР и Гюмрийской селекционной станции.