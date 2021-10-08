Вашингтон, 8 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Компания Ford представила тизерное видео пикапа Ranger нового поколения. Видео размещено на канале Ford Australia в YouTube.

Ford Ford Ranger нового поколения

На видео показан не весь пикап, а только его части, которые покрыты камуфляжем. Ожидается, что новинка будет представлена в 2022 году.

На камуфляжную пленку, которой покрыт Ranger, нанесён QR-код. Таким образом, можно перейти на сайт компании, где размещены фотографии новинки.

Судя по изображениям модели, пикап будет обладать новой светодиодной оптикой, установленной на корме, а также модернизированной задней дверью. В двери багажного отделения появится выемка, которая позволяет снизить вероятность серьёзного повреждения пикапа при столкновении с прицепом.

Ранее компания Ford представила новую версию Mustang, получившую название Stealth Edition.

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