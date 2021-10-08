Москва, , 09:42 — REGNUM Международному сообществу следует активнее сотрудничать по экстрадиции причастных к терроризму лиц и обмениваться информацией об их перемещениях. Такова позиция России, заявил представитель российской делегации Олег Михайлов во время выступления 7 октября в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

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Дипломат отметил, что проблема иностранных террористов-боевиков не теряет актуальности. Так, террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли военное поражение, но она трансформировалась в разветвленную сеть подпольных ячеек. Эти ячейки появляются по всему миру.

«Костяк этих филиалов и ячеек составляют бывшие иностранные террористы-боевики, устремившиеся в страны своего происхождения или третьи страны», — сказал Михайлов.

Боевики, добавил он, пользуются разобщенностью международного сообщества и отсутствием в ряде стран эффективных мер против такой террористической угрозы. Ещё одна угроза миру — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом.

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Михайлов подчеркнул, что Россия в частности настаивает на применении к террористам принципа «либо выдай, либо суди». Наказание для иностранных террористов-боевиков должно быть неотвратимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийский представитель заявил в ООН, что определённые страны поддерживают терроризм.

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