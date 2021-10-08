Москва, 8 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

Pixelarcade.me Беременная женщина

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что в мире примерно 150 тыс. человек были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для вакцинации от коронавируса 70% мирового населения необходимо по меньшей мере 11 миллиардов доз вакцины.

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