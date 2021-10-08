Москва, 8 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. У России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как она может оказать негативное влияние на репутацию российской стороны как надежного поставщика энергетических ресурсов. Об этом 8 октября заявил в интервью РБК посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«С российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — сказал он.

Также Эдерер подчеркнул, что такое отсутствие реакции с российской стороны в ЕС может быть расценено в качестве попытки оказать давление для более скорого введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме этого, посол ЕС указал, что вопрос о ценах на газ включен в повестку заседания Европейского Совета, который состоится 21−22 октября, где лидеры Евросоюза будут говорить о мерах по решению этой проблемы на основе сделанных Еврокомиссией предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Макколпризвал к санкциям против России из-за того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.