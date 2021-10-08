Уфа, 8 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в подделке медицинских документов в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По версии следствия, 51-летний обвиняемый мужчина у себя на дому изготавливал медсправки о сдаче людьми теста методом ПЦР на определение коронавируса.

«Он вносил в документы заведомо недостоверные сведения об отсутствии заболевания, проставлял оттиски поддельных штампов медицинских учреждений и подписывался вместо врачей», — говорится в сообщении пресс-службы

В материалах уголовного дела указано, что всего фигурант уголовного дела изготовил 36 подложных справок по цене от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Следователи считают, что деньги ему перечислялись на банковскую карту либо оставлялись в почтовом ящике. Стражи порядка обнаружили и изъяли свыше 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам подделки официального документа. Свою вину обвиняемый признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.