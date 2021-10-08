Казань, 8 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В первом периоде нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт. После этого «Металлург» смог забросить три шайбы, отличились Брендан Лайпсик, Анатолий Никонцев и Денис Зернов.

«Металлург» одержал 12-ю победу подряд в КХЛ.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 28 очков. «Ак Барс» идёт на седьмом месте с 21 очком.

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