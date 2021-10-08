Москва, 8 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Москве в электронном виде стала доступна еще одна государственная услуга — регистрация самоходной техники. Она доступна на сайте правительства Москвы — mos.ru, сообщается на портале мэра столицы.

Mosreg.ru Госуслуги

Теперь больше не нужно тратить время на подачу бумажного заявления. Все необходимые документы не технику загружаются в электронном виде. Обрабатывают заявление сотрудники столичного Гостехнадзора, а с 23 сентября не требуется оригиналов документов.

Отмечается, что свидетельства о госрегистрации, паспорта самоходной машины и государственного регистрационного знака выдаются только при личном обращении в Гостехнадзор Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве переведены в электронный вид ещё 16 госуслуг в сфере социальной защиты.

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