Ярославль, 8 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. На строительство волейбольного центра в Ярославле выделят дополнительные федеральные средства в размере полутора миллиардов рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Строительство волейбольного центра в Ярославле

«На софинансирование строительства центра будет дополнительно направлено 1,55 млрд рублей. С помощью этих средств мы сможем завершить строительство здания для игры в пляжный волейбол, а также тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков с бассейном. Именно эти объекты центра финансируются государством. Со стороны региона выделим 745,5 млн рублей. Возведение волейбольной арены ведется за счет инвестора», — пояснил губернатор Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство самой арены финансирует бизнесмен Михаил Гуцериев.

В новом волейбольном центре планируются не только проводить игры, но и организовать занятия по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим видом спорта. Планируется и проведение в здании конференции, фестивалей и концертов.