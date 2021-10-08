Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Якутии расширят сеть газозаправочных станций, к 2030 году таких заправок в республике будет более 40. Об этом рассказал на Петербургском международном газовом форуме глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе правительства региона. В дальнейшем он предложил создать сеть станций для техники на газомоторном топливе по Сибири и Дальнему Востоку.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса газом

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«Газозаправочная сеть может объединить 11 регионов ДФО и СФО с общим объёмом грузооборота в 270 миллионов тонн», — сказал Айсен Николаев.

Он призвал глав сибирских и дальневосточных регионов присоединиться к формированию так называемого «Восточного газового пути». По словам Айсена Николаева, в строительстве газовых заправок заинтересованы крупные нефтегазовые и горнодобывающие компании России.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении развивать в Якутии сеть газомоторных заправок глава республики заявлял в 2019 году. Он подчёркивал, что регион, который имеет огромное количество газа, добывает его и отправляет на экспорт, должен максимально активно пытаться производить газомоторное топливо и переводить на него свой транспорт. В регионе уже переводят на газ сельхозтехнику.