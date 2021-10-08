Тюмень, 8 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Тюмени на 30-м километре окружной дороги утром 8 октября 31-летнюю автомобилистку третий раз задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулём. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Цитата из м/ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман, Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки. 1961. США Беспредельщица за рулём

Водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу и проигнорировала требование остановиться. Нагнав нарушителя, сотрудники дорожно-патрульной службы увидели пьяную даму за рулём. По её словам, на встречную полосу она заехала случайно из «Малина бара» — слушала музыку и «ушла в себя».

Как выяснилось, задержанная третий раз попадается за управлением автомобилем в пьяном состоянии, причём срок лишения прав у неё ещё не закончился. В отношении неё вновь возбуждено уголовное дело, автомобиль отправлен на штрафстоянку.