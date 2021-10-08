Москва, 8 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Изменения правил выезда детей за рубеж должны благоприятно повлиять на статистику выезда несовершеннолетних граждан из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист и член экспертного совета по экономике в Госдуме РФ Алексей Микаелов:

Stuart Richards Дети

«По новым правилам законный представитель несовершеннолетнего гражданина РФ вправе заявить о несогласии на выезд этого гражданина из РФ. В заявлении может быть указан срок его действия, а также государство (государства), выезд в которое (которые) несовершеннолетнему запрещается.

Причем данный запрет не распространяется на выезд несовершеннолетнего гражданина из РФ в сопровождении являющегося гражданином РФ и заявившего о таком несогласии законного представителя несовершеннолетнего. В случае наличия нескольких заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ учитываются все поданные его законными представителями заявления — в целях обеспечения равенства прав этих представителей.

Заявление законного представителя несовершеннолетнего о несогласии на его выезд из РФ может быть отозвано этим представителем во внесудебном порядке. Разрешением заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из РФ занимается подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД.

В случае спора в связи с несогласием законного представителя несовершеннолетнего на его выезд из Российской Федерации вопрос о возможности такого выезда по-прежнему будет разрешаться только в судебном порядке, что позволяет в полном объеме учитывать при решении вопроса интересы и мнение самого ребенка.

Итак, в Федеральном законе N 114-ФЗ закреплено право каждого законного представителя заявить о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства.

Запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина за пределы России в сопровождении его законного представителя, заявившего о таком несогласии, что позволит разрешить многие возникающие на практике проблемы.

В силу новых положений закона несовершеннолетний гражданин РФ может выехать из России совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд, предусмотренное ч. 1 ст. 21 настоящего Закона.

Если несовершеннолетний гражданин РФ выезжает из Российской Федерации без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ, при этом в нотариально оформленном согласии могут быть указаны срок выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен посетить (ч. 1 ст. 20 Федерального закона N 114-ФЗ в новой редакции).

Таким образом, законодатель предусмотрел возможность выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации без сопровождения законного представителя при наличии нотариально заверенного согласия одного из законных представителей (а не обоих законных представителей), что при отсутствии споров по этому поводу существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для большого количества семей.

По моему мнению, внесение указанных изменений в законодательство должно благоприятно повлиять на статистику выезда несовершеннолетних граждан из РФ, а также ускорить саму процедуру оформления необходимых документов.

По статистике, всего 32% семей могут поехать на отдых вместе. Часто детей на отдых сопровождает только мать или отец, иногда бабушка, дедушка или другие родственники. В ряде случаев дети едут с сопровождающими: на спортивные соревнования, в детский лагерь и др. В связи с чем, требуется соответствующее согласие на выезд ребенка из РФ, которое оформляется нотариально.

Примечательным является тот факт, что вопросом установления/снятия запрета на выезд несовершеннолетних граждан занимается подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД и заявление с пакетом документов подается законным представителем лично в этот орган.

Тем более, с учетом ковидных мер и ограничений работа органов власти и должностных лиц может быть изменена, что значительно затрудняет оформление документов. Считаю, что урегулирование процедуры оформления документов на выезд/запрет выезда несовершеннолетнего из РФ возможно путем принятия соответствующей инструкции о подаче подобных заявлений в электронном виде (например, через портал госуслуг или подобного сервиса).

Внесение подобных изменений ускорило бы процесс разрешения данного вопроса и такой услугой (оформление согласия на выезд, снятие/установление запрета на выезд) могли воспользоваться большее количество граждан РФ с учетом мобильности её оказания».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому порядку приёма и подачи заявлений родителей о несогласии на выезд детей за рубеж, утверждённому Министерством внутренних дел России, родители могут указать, запрещают ли они выезд ребёнку до достижения им совершеннолетия, либо указать в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию России.

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