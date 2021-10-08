Тбилиси, 8 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Партия «За Грузию» предлагает правящей партии «Грузинская мечта» и самой крупной в стране оппозиции партии «Единое национальное движение» (ЕНД) провести переговоры о работе в городских заксобраниях (сакребуло). Об этом заявил на брифинге основатель партии «За Грузию», бывший премьер-министр республики Георгий Гахария.

(сс) კალისტრატე Георгий Гахария

«Мы предлагаем «Грузинской мечте» и «Единому национальному движение» открытый диалог, открытые трёхсторонние переговоры, чтобы открыто получить сбалансированные сакребуло, кадровый состав. Мы готовы без всяких условий поддержать выбранного ими кандидата и проголосовать за него в любом сакребуло», — сказал Гахария.

Он заявил, что в обществе возник запрос на диалог между противоборствующими силами. Экс-премьер-министр также сообщил, что его партия, если трёхсторонний диалог не получится, будет стараться сделать так, чтобы в горсоветах не сложилось однопартийное правление. Гахария также исключил возможность коалиции «За Грузию» с «Мечтой» или ЕНД.

Стоит отметить, что партия «За Грузию» в целом по стране в ходе первого тура выборов в органы местного самоуправления, прошедшего 2 октября заняла третье место. Во многих муниципалитетах без её участия будет сложно сформировать большинство в горсоветах.