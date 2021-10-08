Женева, Швейцария, , 09:20 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана призвал ослабить санкции в отношении КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговый отчёт спецдокладчика, который будет представлен Генеральной Ассамблее 22 октября.

Граждане КНДР Roman Harak

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В документе отмечается, что из-за пандемии коронавируса ситуация с правами человека в КНДР ухудшается. В этой связи, как считает Кинтана, санкции, введённые Советом Безопасности ООН, должны быть пересмотрены и ослаблены как для облегчения гуманитарной помощи, так и для обеспечения права простых граждан на достаточный уровень жизни.

Он отметил, что из-за закрытия границ и строгих ограничений на поездки внутри страны многие северокорейцы, зависящие от коммерческой деятельности на границе с Китаем, потеряли источник дохода.

«Многим жителям КНДР грозит голод, а нынешнее ухудшение гуманитарной ситуации может привести к кризису, и его необходимо предотвратить», — подчеркнул в своём отчёте специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее.