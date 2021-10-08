Нью-Дели, , 09:20 — REGNUM В секторе Таванг в северном индийском штате Аруначал-Прадеш произошло столкновения военных патрулей Китая и Индии. Об этом 8 октября сообщает газета The Indian Express со ссылкой на военные источники.

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Отмечается, что указанный инцидент произошел десять дней назад и не привел к каким-либо серьезным последствиям.

«Физическое соприкосновение индийских пограничников с китайскими военнослужащими произошло десять дней назад после того, как более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая в секторе Таванг вторглись на территорию, которую Индия считает своей», — приводит слова источников газета.

Также уточняется, что стычка индийских и китайских военных продолжалась несколько часов и к участвующим в ней были переброшены подкрепления со стороны армий двух стран.

При этом указывается, что инцидент удалось разрешить после переговоров командиров индийских и китайских подразделений в соответствии с установленными протоколами и механизмами. Помимо того, добавляется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

«Их противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали этот район в соответствии со своими представлениями о том, где проходит недемаркированная граница между двумя странами. Это приводит к соприкосновению и противостоянию военнослужащих Индии и Китая», — отметили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Китай продолжает наращивать группировку войск на границе в Восточном Ладакхе, и Индии приходится предпринимать ответные меры.