Лима, 8 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Сборная Перу одержала победу над командой Чили в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе перуанской команды голы забили полузащитники Кристиан Куэва на 35-й минуте и Серхио Пенья на 64-й.

На сегодняшний день сборная Перу занимает седьмое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 11 очков. Сборная Чили идёт на восьмом месте с семью очками.

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