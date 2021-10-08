В Красноярске число отравившихся школьников выросло до 37
Красноярск, 8 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. По состоянию на 12:30 по местному времени 8 октября в Красноярске острая кишечная инфекция предварительно диагностирована у 37 учащихся школы № 56. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
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В школьной столовой
Уточняется, что состояние заболевших удовлетворительное. Один ребёнок госпитализирован. Школа перешла на дистанционный формат обучения.
Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» был установлен у шести учащихся указанной школы. Проверку по данному факту проводят следствие и прокуратура.