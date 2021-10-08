Уфа, , 09:18 — REGNUM Обновленная конституция Башкирии вступает в силу в День республики. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Конституция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 11 октября вступает в силу закон Башкирии «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Башкортостан».

«Конституция Башкирии, обновленная в соответствии с велениями времени, станет новым импульсом для дальнейшего поступательного развития республики как одного из опорных, экономически сильных субъектов Российской Федерации. В конституцию внесены принципиально важные положения, закрепляющие социальные гарантии, направленные на воспитание патриотизма, сохранение традиционных семейных ценностей, культурной самобытности народов Республики Башкортостан», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который напомнил, что в конституции Башкирии закреплено создание условий для развития молодежи и детей, для формирования ответственного отношения к здоровью.

Отмечается, что важными приоритетами провозглашены защита исторической правды, развитие местного самоуправления и обеспечение единства публичной власти. При этом некоторые положения конституции региона вступят в силу 1 января 2023 года.

«Они касаются упразднения с 1 января 2023 года Конституционного суда Республики Башкортостан и создания Конституционного совета Республики Башкортостан. Эти новеллы продиктованы изменениями Конституции Российской Федерации и также должны получить развитие в республиканском законодательстве», — подчеркнул Толкачев.