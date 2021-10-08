София, 8 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Из-за закрытия в связи с ремонтными работами сразу нескольких контрольно-пропускных пунктов на болгарско-румынской границе в районе действующего КПП «Дунав Мост-2» скопились несколько сотен грузовых автомобилей. Об этом сообщает ТВ Болгарии со ссылкой на источники.

Uralskweek.kz Очередь из грузовиков на границе

Как утверждают очевидцы, в соответствующих заторах водителям приходится выстаивать по 20 часов.

«Очередь на пересечение этого участка границы растянулась на 17 километров, и в дальнейшем ситуация будет усугубляться», — констатировал представитель пограничной инспекции Калоян Георгиев.

Согласно официальной информации, София и Бухарест проводят переговоры о создании новых пунктов пересечения границы между двумя государствами. В данный момент для выезда на территорию Румынии болгарские власти рекомендуют пользоваться альтернативным КПП «Дунайский мост» неподалеку от города Русе.