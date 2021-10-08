Москва, 8 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В некоторых мобильных играх есть формирующие зависимость азартные механики, что является угрозой для психики детей, сообщили в Роскачестве.

Pixabay.com Смартфоны детям не игрушка

«Ключевая угроза безопасности психики детей и кошелькам родителей — в игры вставляют азартные механики, основанные на случайных шансах на победу, при этом еще на этапе разработки игры специально проектируются таким образом, чтобы игрок шел до финишного конца максимально долго, не видя этого финиша», — говорится в сообщении.

Таким образом, добавили в организации, через элемент азарта формируется механизм зависимости, особенно опасный для детской психики, покупки становятся регулярными, зачастую подталкивая даже к противоправным поступкам.

По данным платформы App Annie за прошлый год жители России потратили на мобильные игры более $1,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательской компании Sensor Tower, пользователи со всего мира потратили на мобильные видеоигры в третьем квартале 2021 года $22,4 млрд.

Расходы на мобильные видеоигры в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 7,7%. На долю магазина приложений App Store пришлось $13,1 млрд расходов, на долю Google Play — $9,3 млрд.

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