В Роскачестве предупредили об опасности мобильных игр
Москва, 8 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В некоторых мобильных играх есть формирующие зависимость азартные механики, что является угрозой для психики детей, сообщили в Роскачестве.
Таким образом, добавили в организации, через элемент азарта формируется механизм зависимости, особенно опасный для детской психики, покупки становятся регулярными, зачастую подталкивая даже к противоправным поступкам.
По данным платформы App Annie за прошлый год жители России потратили на мобильные игры более $1,2 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательской компании Sensor Tower, пользователи со всего мира потратили на мобильные видеоигры в третьем квартале 2021 года $22,4 млрд.
Расходы на мобильные видеоигры в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 7,7%. На долю магазина приложений App Store пришлось $13,1 млрд расходов, на долю Google Play — $9,3 млрд.
Читайте также: Жители Южной Кореи в августе потратили $13,2 млрд на онлайн-шопинг