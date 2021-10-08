Саратов, 8 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 348 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 223 пациента. Об этом 8 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 180 пациентов, с признаками ОРВИ — 160 человек, у восьмерых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 8 октября зарегистрировали 91 394 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 82 815 человек.

Вновь наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 132 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 90 человек, до 20 лет — 54 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общее число жертв COVID-19 на 7 октября составляло 3217 человек.

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