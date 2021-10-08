Москва, 8 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве началась подготовка планов на 2022 год по проектам благоустройства, сообщил 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал о некоторых реализованных проектах, и отметил, что «создание качественной городской среды — это бесконечный процесс улучшений».

«Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год», — написал мэр.

По словам Собянин, московские власти в следующем году постараются сделать не меньше «для повышения комфорта повседневной жизни москвичей».