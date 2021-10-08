Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой до 3,6 были зарегистрированы за сутки сейсмологами у берегов Камчатки. Об этом 8 октября сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Martin Luff Последствия землетрясения

Магнитуда первого землетрясения составила 3,6, очаг залегал на глубине 17 км, эпицентр находился в 175 км от села Никольское (население около 670 человек). Магнитуда второго землетрясения составила 3,5, эпицентр располагался в 113 км от поселка Усть-Камчатск (население около 3400 человек).

По данным регионального отделения МЧС РФ, оба землетрясения были неощутимы для жителей Камчатского края.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в Мьянме.