Пекин, 8 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery сократит моторную линейку кроссоверов Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на своего партнера в Китае Пэн Яньсюня.

Chery Chery Tiggo 8 Pro

Кроссоверы Chery Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro больше не будут выпускаться с 2,0-литровым турбированным мотором, производство которого прекращается в Китае.

По словам Яньсюня, данный двигатель не пользуется популярностью на китайском авторынке. При этом спрос на кроссоверы с 2,0-литровым агрегатом наблюдался только в России, однако доля таких моделей в общем объёме продаж незначительна.

Напомним, четырехцилиндровый двигатель D4T20 идёт с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность мотора составляет 190 «лошадей» и 250 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с вариатором CVT9.

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