Ярославль, 8 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Ярославле вечером 7 октября неизвестный на остановке подбежал к подъехавшему автобусу и выстрелил в водителя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.

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О случившемся изначально рассказали очевидцы в социальных сетях.

«В районе 19.00 на улице Пашуковская в сторону Норского водителю автобуса номер 66 произвели выстрел в голову из пневматического пистолета. Стрелявший ждал, когда автобус подъедет к остановке. У водителя было открыто окно. Пуля летела чётко в голову. Голову водителя спасла рука, которую он в этот момент поднес к голове, и поэтому пуля попала в нее. Все пассажиры сразу разбежались», — написали жители.

В региональном управлении МВД сообщили, что водитель обратился в полицию по факту случившегося, однако заявление писать отказался. Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой произошедшего.