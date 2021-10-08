Киев, 8 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной Рады и бывший член правящей в стране партии «Слуга народа» Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве. Об этом 8 октября сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народный депутат Украины… Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время полиция проводит на месте происшествия необходимые первоочередные следственные действия для того, чтобы установить причины смерти народного избранника.

Кроме того, отмечается, что тело Полякова будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин его смерти и добавляется, что полицией было в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы офиса президента Украины Андрея Ермак заявил, что у него состоялся конструктивный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.