Пермь, 8 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Пермский край получит инфраструктурный бюджетный кредит на 7,99 млрд рублей. Решение принято на заседании правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Tax Credits Кредит

Средства федерального бюджета пермские власти планируют направить на два крупных проекта: «Комплексное развитие территории в микрорайоне Ива и Вышка-2 со строительством первого этапа автодороги «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная» и «Комплексное развитие территорий ДКЖ со строительством дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном».

Кроме Пермского края, одобрение заявок на бюджетный кредит общим объемом 40 млрд рублей получили еще 10 субъектов России.