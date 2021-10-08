Волгоград, 8 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. К длительному сроку заключения приговорён житель Московской области за убийство знакомого в одном из хостелов в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

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В начала сентября 2020 года трое молодых людей и их знакомая (все — жители Московской области) отправились на автомобиле на черноморское побережье. По пути компания остановилась на ночлег в Волгограде. Оставив вещи в номере, один мужчина ушёл в кафе, ещё один с девушкой — в торгово-развлекательный комплекс, а четвёртый гость остался в комнате.

Когда двое приятелей вернулись в номер, москвич в состоянии наркотического опьянения избил мужчину и женщину за то, что его оставили одного. Затем ножом нанёс не менее 16 ударов попутчику и четыре раза — девушке. Потерпевшая сумела выбраться из комнаты и позвать на помощь, мужчина скончался на месте.

Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда злоумышленнику назначено 14 лет лишения свободы сроком в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.