Екатеринбург, 8 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался легенда свердловского управления МВД Валерий Адам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

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Адам родился 27 января 1948 года в Нижнем Тагиле. В 1992 году он стал первым замначальника УВД Екатеринбурга. Трижды был в командировке в Чечне. Последняя состоялась в 2003 году. А затем он стал заместителем начальника криминальной милиции областного ГУВД. На заслуженный отдых ушёл в 2007 году.

Как отмечает Горелых, Адаму и его коллегам пришлось разгребать последствия криминальных разборок «Центровых», «Уралмаша», «Синих», ОПГ братьев Коротковых, а также многих других элементов, которые пытались дестабилизировать обстановку в регионе для передела сфер влияния. «Редко, кто из «гангстеров» сумел избежать тюремного наказания», — сказал Горелых.