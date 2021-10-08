Москва, 8 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Россия — страна, в которой множество людей прошли через горячие точки. По данным на 2021 год в стране насчитывалось полтора миллиона человек, участвовавших в боевых действиях. Для многих из них риск стал частью жизни, и эти люди не мыслят себя без возможности применить обретенные на войне навыки.

Https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/978653155541078022 В ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер»

Однако реалии России таковы, что множество профессионалов остаются невостребованными. Люди, умеющие и желающие участвовать в реальных операциях, вынуждены оставаться на гражданке, а в лучшем случае — в составе вооруженных сил годами ожидать возможности поучаствовать в реальном деле. Этот парадокс разрешают по-разному. Немало наших ветеранов служило в вооруженных формированиях совершенно других стран. ЧВК, иностранные вооруженные силы. Русские составляют одно из мощнейших землячеств во Французском Иностранном легионе, множество наших соплеменников отдают жизнь за Израиль в составе вооруженных сил этой страны. Есть россияне и в западных ЧВК. По некоторым оценкам, до 10% персонала западных ЧВК — это люди из бывшего СССР.

Однако в последнее время в России нащупали выход из этой противоестественной ситуации, когда российские солдаты вынуждены усиливать собой западные армии и частные компании. Российские специалисты начали выходить на мировую арену. Ярким дебютом стали операции россиян в Сирии. Как неоднократно писалось в различных СМИ, помимо регулярных сил в кампании против террористов участвовали бойцы «ЧВК Вагнера»: русские участвовали в освобождении Пальмиры, прорыву к Евфрату — словом, находились на острие атаки. В последние недели много шума наделало приглашение русских в Мали — расквартированный там французский контингент провалил свои задачи, и правительство предпочло более надежных русских союзников.

Такие группы, как «ЧВК Вагнера» стали точкой сборки: люди, для которых важно сражаться за правое дело, но которых отпугивает перспектива провести двадцать лет в дальнем гарнизоне в ожидании возможности показать, чего они стоят, могут найти себя в подобных гибких структурах. А главное — они получают возможность служить родной стране, а не продавать свои навыки чужим государствам.

Алексей Михальченков