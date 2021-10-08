Москва, 8 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Пропаганда терроризма присутствует в песнях девяти популярных среди детей и подростков исполнителей, считают эксперты Лиги безопасного интернета. Они попросили МВД и Следственный комитет России проверить эти композиции, сообщила 8 октября директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Елена Мизулина

По её словам, специалисты изучили страницы в социальных сетях тех подростков, которые нападали на учебные заведения. Эксперты составили список музыкальных произведений, которые призывают к насилию и атакам на школы, терроризму, а также могут возбуждать ненависть и вражду, вовлекать несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений.

«Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы», — сообщила Мизулина ТАСС.

У всех нападавших были в плейлистах эти песни, они очень опасны для детей и подростков, говорится в обращении Лиги. В организации предлагают ограничить распространение таких произведений в России. Для этого эксперты попросили МВД и СКР провести проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизулина заявила, что «через всяких моргенштернов и подобных уродов» в России пропагандируются насилие, наркомания и проституция, а также происходят трагедии, подобные атаке на школу в Перми.

Читайте также: Мизулина считает «всяких моргенштернов» виноватыми в трагедии в Перми