Якутск, 8 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В школе № 1 Якутска запрещено обучать детей. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство распорядилось незамедлительно организовать безопасные условия для обучения детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Старое здание школы в Туношне

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«В ходе проверки установлено, что вследствие ненадлежащего технического состояния, физического и морального износа здание школы не отвечает обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений», — подчеркнули в ведомстве.

Школу закрывают в целях защиты прав более 600 детей. Запретить обучение в аварийном здании должна будет администрация Якутска. Ранее решение о запрете образовательной деятельности в здании школы принял Якутский городской суд, но Верховным судом республики запрет был отсрочен до 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы №1 Якутска. 1 сентября дети пошли учиться в старое здание, признано ограниченно пригодным для обучения детей. Прокуратура запретила продолжать в нём образовательную деятельность. Степень изношенности школы оценивается в 70%.

«Переселить» школу в новое место власти региона планируют только в сентябре 2022 года. Для учеников собираются использовать здание торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, но сначала в нём необходимо провести капитальный ремонт.