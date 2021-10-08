Москва, 8 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Принятые в России изменения в правила выезда детей за рубеж однозначно нужны, они улучшат положение дел с ограничением на выезд детей за пределы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист, специалист по семейному праву Лариса Феттер:

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Ребенок

«Сама по себе возможность запрета нужна, как гарантия соблюдения баланса прав родителей. Когда есть риск, что ребенка увезут из страны навсегда, и оставшийся родитель его не увидит, запрет оправдан. До изменений система запретов была топорной и крайне неудобной.

Ужасно было, что отмена запрета была возможна только в суде. Зачастую, родитель, установивший запрет, не знал об этом, и ему самому приходилось впоследствии обращаться с иском об отмене, если он хотел выехать с ребенком в отпуск.

Теперь отозвать запрет можно в порядке, аналогичном установлению — обратиться с заявлением в ведомство. В целом, изменения — возможность определения срока запрета, в какие именно страны запрещен выезд, сделали систему гибче, что не может не радовать. Достаточно ли этих изменений? Покажет время и правоприменительная практика».

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж утвержден Министерством внутренних дел РФ. Проект приказа ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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