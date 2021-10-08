Берлин, 8 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свою версию спортивного лифтбэка Audi RS 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Mansory Audi RS 7 от Mansory

Версия RS7 от Mansory получила изменения в четырех областях: дизайн, колёса, интерьер и производительность.

Так, двигатель V8 объёмом 4,0 л от Audi получил альтернативную систему наддува, спортивные фильтры, а также высокопроизводительную выхлопную систему и альтернативный блок управления мотором.

Таким образом, мощность агрегата возросла с 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента до 780 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Теперь с 0 до 100 км/ч новая версия Audi RS 7 разгоняется за 3,0 секунды.

Модель получила кузовные детали из углеродного волокна, которые включают в себя новые накладки на переднюю и боковые юбки. Кроме того, на корме Audi RS 7 появились элементы из карбона.

Салон лифтбэка выполнен в синих тонах. В отделке использована кожа черного цвета и углеволокно.

Ранее компания Mansory представила проект по кастомизации Mercedes S-Class нового поколения.

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