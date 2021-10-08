Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. К концу 2023 года в Ленинградской области будет функционировать 23 газовых заправки общего пользования. Об этом говорится в дорожной карте по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива на 2021−2023 годы, которую подписали Ленинградская область и ПАО Газпром в рамках Петербургского международного газового форума.

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В настоящее время в регионе работают семь газовых станций ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье.

По мнению заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина, строительство новых станций даст «большой толчок для развития рынка газомоторного топлива в Ленобласти». «Перевозки на газомоторном топливе на 50% дешевле аналогов. Поэтому вполне логично, что мы решили развивать газозаправочную инфраструктуру при поддержке федерального правительства. Потребление газа в качестве топлива увеличилось почти в три раза за последние годы», ― отметил Харлашкин.

Одновременно власти Ленобластии принимают меры по стимулированию и содействию развития рынка газомоторного топлива. С использованием мер господдержки в 2020—2021 годах уже переоборудовано на использование газа более 580 транспортных средств, а также приобретены в лизинг десятки газомоторных автобусов, которые перевозят жителей региона.

Ставка транспортного налога для владельцев транспорта на газомоторном топливе снижена на 50 процентов. Транспортным компаниям, использующим такой подвижной состав, предоставляется преимущество при участии в конкурсах на право работы на маршрутах регулярных перевозок пассажиров.«Если мы хотим развивать рынок, переводить транспорт на газ — мы должны дать возможность транспорту с комфортом заправляться. Поэтому станции должны строиться равномерно, охватывая всю территорию региона», ― заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на Петербургском газовом форуме