Пермь, 8 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Пермском крае осенние каникулы для школьников могут начаться на неделю раньше, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Минобр региона рекомендовало начать каникулы с 25−27 октября из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом. Окончательное решение должно принимать руководство образовательных учреждений.

Напомним, учебный год в школах региона начался в традиционном формате. Дистанционное обучение предусмотрено для классов, где выявляются случаи заражения коронавирусом.