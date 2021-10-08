Аликанте, Испания, 8 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Болельщики испанского футбольного клуба «Эльче» пожертвовали 20 коробок с одеждой, обувью и продуктами питания для пострадавших от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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На прошлой неделе, в преддверии матча с «Сельтой Виго», «Эльче» провели благотворительную кампанию по сбору продуктов питания и материалов всех видов, таких как одежда, игрушки и обувь, для передачи жертвам вулкана на острове.

Накануне на Пальме было зафиксировано новое землетрясение.