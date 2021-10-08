Салехард, 8 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На Ямале вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для нескольких категорий работающих граждан. Об этом 8 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат сотрудники медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, отдыха и развлечений. А также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Исключением для вакцинации могут стать лишь медицинские показания.

Непривитых или граждан с незаконченным курсом вакцинации необходимо отстранить от работы или перевести на дистанционный режим. Вахтовые работники должны иметь сертификат о вакцинации.