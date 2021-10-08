На Ямале вводится обязательная вакцинация для ряда работников
Салехард, 8 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На Ямале вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для нескольких категорий работающих граждан. Об этом 8 октября сообщает региональный оперативный штаб.
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Обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат сотрудники медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, отдыха и развлечений. А также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.
Исключением для вакцинации могут стать лишь медицинские показания.
Непривитых или граждан с незаконченным курсом вакцинации необходимо отстранить от работы или перевести на дистанционный режим. Вахтовые работники должны иметь сертификат о вакцинации.