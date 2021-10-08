Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Тёплые и солнечные дни в Санкт-Петербурге закончились, и весьма скромное бабье лето, которое в этом году пришло лишь в октябре, подошло к концу. С сегодняшнего дня влияние антициклона на погоду Северной столицы начнет ослабевать. Об этом 8 октября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, антициклон, постепенно смещаясь к югу, пропустит в регион облачные поля.

«И хотя до дождей в Санкт-Петербурге дело пока не дойдёт, на севере области они уже возможны, да и приток солнечного тепла станет меньше», — заметил специалист.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным петербургского Гидрометцентра, в субботу, 9 октября, в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов. В воскресенье, 10 октября, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.