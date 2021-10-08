Екатеринбург, 8 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные рассылают в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы готовящихся нападениях на образовательные учреждения. Об этом пишут СМИ.

Школьная доска

По данным Е1.ru, в сообщениях говорилось о том, что некоторые вооружённые лица могут напасть на детские сады, школы, колледжи и вузы. Обеспокоенные родители звонили по номеру 112 и в отделы полиции и просили проверить данную информацию.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что полиция проверяет сообщения на предмет достоверности. Он также призвал граждан не паниковать и не поддаваться на провокации.

Росгвардия в свою очередь проверила ряд школ и не нашла никаких подтверждений достоверности пугающих писем. Тем не менее руководителям образовательных учреждений предписано усилить контроль.