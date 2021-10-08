Москва, 8 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны «Верхние Котлы» площадью около 5 га, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Промзона

На первом участке промзоны простроят физкультурно-оздоровительный комплекс и другие спортивные объекты. На втором участке разместятся высокотехнологичные предприятия.

В проект инвестируют более 3,5 млрд рублей. Будет построиено около 60 тыс. кв. метров недвижимости, что позволит дать городу 1000 новых рабочих мест. Эффект для бюджета Москвы составит почти 310 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны «Курьяново».

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