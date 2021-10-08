Кемерово, 8 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 октября, за минувшие сутки выявлено 184 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев.

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«Новокузнецк — 32, Кемерово — 25, Междуреченск — 20, Белово — 18, Анжеро-Судженск — 13, Прокопьевск — 12, Калтан — десять, Мыски — десять, Юрга — десять, Осинники — девять, Киселевск — восемь, Промышленновский МО — четыре, Гурьевский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Полысаево — два, Тайга — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Таштагольский МР — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 175 пациентов выздоровели, пятеро скончались.