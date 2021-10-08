Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Чрезвычайный совет директоров государственной компании Visocan одобрил покупку первых 18 домов на острове Пальма в рамках программы помощи семьям, оставшимся без крова в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха 19 сентября. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Первая партия из 13 домов была приобретена в муниципалитете Тасакорте, на улице Pedro José Viña Díaz, на общую сумму 768 970 евро. Другой комплекс из пяти объектов недвижимости расположен на улице Fuencaliente de Ciudad Real, в муниципалитете Fuencaliente: их Visocan приобрела за 355 788 евро.

Эти 18 домов, которые теперь находятся в государственной собственности, будут переданы в ближайшие дни семьям, оставшимся без крова в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Таким образом компания выполнила обязательство, данное советником Себастьяном Франкисом, о передаче первых домов в октябре 2021 года.