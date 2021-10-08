Калуга, 8 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Представители 17 калужских компаний-экспортёров в рамках мероприятия «Час с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Испания» Галиной Курочкиной познакомились с особенностями реализацией своей продукции в этой стране. Об этом 8 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области Калужские предприниматели получили ответы на вопросы по экспорту в Испанию

Торговый представитель в Испании рассказала калужанам об экономических показателях страны, дала необходимые рекомендации по выходу на рынок ЕЭС в целом и по специфике испанского рынка. Галина Курочкина подробно ответила на вопросы калужских экспортёров, которые были получены накануне мероприятия. Они касались объёмов пошлин, каналов дистрибуции, наличия открытых источников для оценки благонадёжности контрагентов. Отдельно она остановилась на особенностях работы с электронными торговыми площадками.

«В Калужской области есть ряд испанских компаний, которые работают и развиваются. Цель нашей встречи — разработка новых конкретных проектов двустороннего взаимодействия. Мы внимательно изучили информацию по компаниям, которые активно работают на международных рынках и заявки от испанского бизнеса. Теперь будем находить возможности для сотрудничества», — отметила Галина Курочкина.

«В настоящее время товарооборот экспорта калужского бизнеса в Испанию небольшой, но он постоянно прирастает. Если в 2020 году объем экспортных поставок составил 26,6 млн долларов, то уже в первом полугодии 2021 года мы вышли на показатель 22,3 млн долларов. В общем объёме экспорта региона поставки в Испанию составляют 3,6%, что не так мало с учётом того, что 125 стран являются торговыми партнёрами Калужской области. Мы также настроены на сотрудничество по конкретным запросам. Калужские предприниматели рассмотрят предложения с испанской стороны и предоставят свои решения. В этом случае взаимодействие будет полезным и интересным», — заявила, принимающая участие во встрече, заместитель министра — начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области Анна Королёва.