Джакарта, , 08:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отбыл с рабочим визитом в провинцию Бали, сообщает CNN Indonesia.

Лазурный берег Бали gojohn153

Глава государства своими глазами хочет увидеть место проведения саммита G20.

По прибытию президент направится в лесной парк Нгурах-Рай, чтобы изучить посадку мангровых деревьев.

«Президент рассмотрит ряд мест, которые будут использоваться на саммите G20. В 2022 году Индонезия станет местом проведения грандиозной встречи», — говорится в заявлении секретариата президента.

Планируется, что саммит G20 на Бали состоится с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. За это время состоится 150 встреч.